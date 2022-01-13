Вовченко забил лакросс-гол во встрече с «Автомобилистом»
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В эти минуты в Екатеринбурге продолжается матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и череповецкой «Северсталью». На 15-й минуте второго периода счёт в игре ничейный — 2:2.
На 27-й минуте встречи гости сумели отличиться благодаря усилиям нападающего Даниила Вовченко, который сумел забить лакросс-гол. Ассистентами выступили Макар Хабаров и Андрей Алексеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Также заброшенными шайбами во встрече отметились Станислав Бочаров и Шейн Принс у «Автомобилиста», а также Иван Емец в составе «Северстали». Екатеринбуржцы занимают 10-е место в таблице Восточной конференции, «Северсталь» — пятая на Западе.
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