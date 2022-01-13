39-летний Свитов не сумел набрать очки в дебютном матче за «Омские Крылья» в ВХЛ

В матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Зауралье» одержало победу над «Омскими Крыльями» со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Встреча прошла в Кургане на стадионе «ЛДС им. Н.В. Парышева».



В прошедшей встрече в составе гостей дебютировал 39-летний нападающий Александр Свитов. Он не сумел отметиться результативными действиями. Свой последний матч до этого Свитов провёл 11 марта 2020 года в Кубке Гагарина за «Локомотив», который уступил в серии «Йокериту» (1:5, 2-4).



Напомним, соглашение между «Омскими Крыльями» и Свитовым носит односторонний характер и заключено сроком до конца сезона-2021/2022.



Ранее форвард играл за «Авангард» в сезонах 1999-2002, 2005-2006, 2007-2010. Всего в КХЛ провёл 612 матчей, забросил 105 шайб, отдал 126 результативных передач, заработал показатель полезности «+31». На драфте НХЛ 2001 года был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим третьим номером.