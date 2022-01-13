«Автомобилист» прервал серию из шести поражений, уверенно обыграв «Северсталь»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл форвард хозяев Станислав Бочаров, ему ассистировали Брукс Мэйсек и Алексей Василевский. На 15-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Шейн Принс, голевой пас отдали Райан Спунер и Сергей Зборовский.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 27-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Северстали» Даниил Вовченко, результативные баллы также заработали Макар Хабаров и Андрей Алексеев. На 30-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Ивана Емеца, ассистенты — Тимур Каримов и Илья Хохлов.
На 35-й минуте Принс вывел «Автомобилист» вперёд, оформив дубль. На 38-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Северстали» отправил Брукс Мэйсек, Принс выступил ассистентом. Заключительный гол в матче на 52-й минуте в ситуации «5 на 4» забил Бочаров, также оформивший дубль.
- 13 января 2022
-
20:05
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:37
-
17:26
-
17:15
-
17:05
-
16:51
-
16:19
-
15:53
-
15:20
-
14:36
-
14:18
-
14:06
-
13:55
-
13:46
-
12:18
-
11:16
-
10:34
-
10:04
-
09:58
-
09:23
-
09:00
-
08:57
-
08:38
-
08:31
-
07:49
-
07:27
-
07:11