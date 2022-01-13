«Автомобилист» прервал серию из шести поражений, уверенно обыграв «Северсталь»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».



Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл форвард хозяев Станислав Бочаров, ему ассистировали Брукс Мэйсек и Алексей Василевский. На 15-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Шейн Принс, голевой пас отдали Райан Спунер и Сергей Зборовский.

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На 27-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Северстали» Даниил Вовченко, результативные баллы также заработали Макар Хабаров и Андрей Алексеев. На 30-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Ивана Емеца, ассистенты — Тимур Каримов и Илья Хохлов.



На 35-й минуте Принс вывел «Автомобилист» вперёд, оформив дубль. На 38-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Северстали» отправил Брукс Мэйсек, Принс выступил ассистентом. Заключительный гол в матче на 52-й минуте в ситуации «5 на 4» забил Бочаров, также оформивший дубль.