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«Автомобилист» прервал серию из шести поражений, уверенно обыграв «Северсталь»

«Автомобилист» прервал серию из шести поражений, уверенно обыграв «Северсталь»
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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл форвард хозяев Станислав Бочаров, ему ассистировали Брукс Мэйсек и Алексей Василевский. На 15-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Шейн Принс, голевой пас отдали Райан Спунер и Сергей Зборовский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 27-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Северстали» Даниил Вовченко, результативные баллы также заработали Макар Хабаров и Андрей Алексеев. На 30-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Ивана Емеца, ассистенты — Тимур Каримов и Илья Хохлов.

На 35-й минуте Принс вывел «Автомобилист» вперёд, оформив дубль. На 38-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Северстали» отправил Брукс Мэйсек, Принс выступил ассистентом. Заключительный гол в матче на 52-й минуте в ситуации «5 на 4» забил Бочаров, также оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Бочаров (Мэйсек, Василевский) – 08:39' (5x4)   2:0 Принс (Спунер, Зборовский) – 14:44' (5x5)   2:1 Вовченко (Хабаров, Алексеев) – 26:54' (5x5)   2:2 Емец (Каримов, Хохлов) – 29:45' (5x5)   3:2 Принс (Мэйсек, Спунер) – 34:20' (5x5)   4:2 Мэйсек (Принс) – 37:00' (5x5)   5:2 Бочаров (Спунер, Мэйсек) – 51:38' (5x4)
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