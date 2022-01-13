КХЛ сообщила информацию об эпидемиологической обстановке в лиге на 13 января

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила информацию об эпидемиологической обстановке.



«32 представителя команд заболели за прошедшие сутки. По состоянию на утро 13 января число игроков, тренеров и представителей команд, чьи последние тесты на коронавирус оказались положительными, составило 199 человек, из которых 138 хоккеистов, прирост за последние сутки составил 32 человека. Четыре человека выздоровели.



Новые случаи выявлены в командах «Авангард», «Ак Барс», «Витязь», «Локомотив», «Металлург», «Динамо» Рига, ХК «Сочи», — говорится в сообщении лиги.



Напомним, КХЛ приостановит регулярный чемпионат с 15 января. Четыре игровых дня: 15, 17, 19 и 21 января 2022 года будут перенесены на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.