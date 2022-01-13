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КХЛ сообщила информацию об эпидемиологической обстановке в лиге на 13 января

КХЛ сообщила информацию об эпидемиологической обстановке в лиге на 13 января
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила информацию об эпидемиологической обстановке.

«32 представителя команд заболели за прошедшие сутки. По состоянию на утро 13 января число игроков, тренеров и представителей команд, чьи последние тесты на коронавирус оказались положительными, составило 199 человек, из которых 138 хоккеистов, прирост за последние сутки составил 32 человека. Четыре человека выздоровели.

Новые случаи выявлены в командах «Авангард», «Ак Барс», «Витязь», «Локомотив», «Металлург», «Динамо» Рига, ХК «Сочи», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, КХЛ приостановит регулярный чемпионат с 15 января. Четыре игровых дня: 15, 17, 19 и 21 января 2022 года будут перенесены на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.

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