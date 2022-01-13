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Голкипер «Нефтехимика» Туохимаа вызван в сборную Финляндии для участия в ОИ-2022

Голкипер «Нефтехимика» Туохимаа вызван в сборную Финляндии для участия в ОИ-2022
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Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Франс Туохимаа вызван в национальную сборную Финляндии для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее в сборную Чехии из «Нефтехимика» вызвали чешских хоккеистов: защитников Лукаша Клока и Рональда Кнота.

«Желаем Рональду, Лукашу и Франсу удачи на Олимпиаде!» — говорится в сообщении клуба.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30-летний голкипер провёл 26 матчей, в которых отразил 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,53.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Финляндии сыграет в группе С с командами Швеции, Словакии и Латвии.

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