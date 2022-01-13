СКА за 1-й период матча с «Сочи» нанёс больше бросков, чем за всю встречу с «Ак Барсом»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ХК «Сочи». На седьмой минуте второго периода хозяева ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Романа Ротенберга за первый период нанесли 14 бросков по воротам. В предыдущей встрече регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (1:3) армейцы совершили 13 бросков за всю встречу.



Отметим, что единственную шайбу к текущему моменту на 16-й минуте забросил нападающий Марат Хуснутдинов. Сочинцы проиграли вбрасывание в своей зоне, с броском Волкова голкипер справился, отбив шайбу щитком, а Хуснутдинов с пятака добил в ближний угол ворот.