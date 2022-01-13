Разин — о 2:5 с «Автомобилистом»: тяжёлый и сложный отрезок. Наконец мы начнём лечиться

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:5).
«Хочется ребятам спасибо сказать. Своим. За то, что при таком графике, при том, что практически вся команда кашляет, смогли во втором периоде вернуться в игру. К сожалению, одна ошибка не позволила нам развить успех. Отрезок был тяжёлый, отрезок был сложный. Хорошо, что это всё закончилось. Наконец мы начнём лечиться.
Из-за такого плотного графика команда оказалась не готова к такому активному, агрессивному старту «Автомобилиста»? Не знаю. Я этот хоккей по-другому смотрел. Активно мы начали. Но тут два удаления сразу «впендюрили». Игра перевернулась, по-другому пошла. «Впендюрили» — не касается моей оценки этих удалений.
Обычно такие шайбы, как у Вовченко, придают большой психологический заряд команде. Но одна ошибка потом этот заряд погасила? Мы должны были забивать. Там момент такой, неоднозначный, со всех сторон, со всех камер. Но, к сожалению, мы пропустили. Ошибка – значит, мы ошиблись. Всё», — цитирует Разина пресс-служба «Северстали».
- 13 января 2022
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