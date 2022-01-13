А. Юдин: приостановка чемпионата КХЛ не пойдёт на пользу сборной России

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин считает, что пауза в чемпионате КХЛ не пойдёт на пользу сборной России при подготовке к Олимпиаде-2022.



«Мне как бывшему игроку, выступавшему во многих топ-клубах, прекрасно известно, что такое отсутствие игровой практики. Отмена ряда матчей чемпионата КХЛ может негативным образом сказаться на выступлении сборной России на Олимпийских играх. Да, с одной стороны, игроки получат больше времени на подготовку, с другой – они на неделю больше проведут без игр. Вот взять, к примеру, СКА, который не сыграл матч с ЦСКА, и вчера питерскую команду в игре с «Ак Барсом» было просто не узнать.



Судя по всему, придётся отменить и запланированные товарищеские матчи сборной. Да, у нас все тренеры сборной поиграли в НХЛ, но тут ценнее будет именно российская специфика подготовки. Олимпиада – очень непростой турнир. Одно дело играть за сборную, а другое — её максимально хорошо подготовить к турниру. Если на Олимпиаде последует неудача, кто будет в этом виноват? Кто сможет взять вину на себя?» — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.