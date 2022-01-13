СКА первым на Западе обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».



Подопечные Романа Ротенберга набрали 68 очков после 48 проведённых встреч и обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, отрыв от идущего вторым московского «Динамо» — четыре балла.



Ранее место в плей-офф себе обеспечили три представителя Восточной конференции: магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс».



Напомним, регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен 15 января. Новый календарь турнира должен появиться в конце января.