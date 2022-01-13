СКА первым на Западе обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Поделиться
Санкт-петербургский СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» со счётом 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
Подопечные Романа Ротенберга набрали 68 очков после 48 проведённых встреч и обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, отрыв от идущего вторым московского «Динамо» — четыре балла.
Ранее место в плей-офф себе обеспечили три представителя Восточной конференции: магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс».
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен 15 января. Новый календарь турнира должен появиться в конце января.
Комментарии
- 13 января 2022
-
22:14
-
22:07
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:21
-
21:04
-
20:51
-
20:28
-
20:22
-
20:05
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:37
-
17:26
-
17:15
-
17:05
-
16:51
-
16:19
-
15:53
-
15:20
-
14:36
-
14:18
-
14:06
-
13:55
-
13:46
-
12:18
-
11:16
Партнерский контент