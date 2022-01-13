Назаров — об игре со СКА: всегда шутки в раздевалке, напоминаем, кто кого откуда выгнал

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча со СКА (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Игра удалась, обе команды старались, хотели порадовать болельщиков красивым хоккеем. Понимали, что мы единственные в лиге, кто играет. Где-то удача могла нам улыбнуться, чтобы уйти в овертайм, но не получилось. Поблагодарил ребят после игры, все старались и дали хороший бой.



Мы играем в три звена, тут никакого секрета нет, ребята уже к этому привыкли. Сегодня появилась молодёжная тройка – Гордин, вам известный хоккеист, сегодня сыграл много и неплохо. Играли в три звена, особо силы не распределяли.



Присутствует ли особенный задор у бывших игроков СКА? Всегда идут шутки в раздевалке, всегда подкалываем друг друга, напоминаем, кто кого откуда выгнал. Это нормальные вещи, это всегда происходит. Если человек возвращается в родной город, то на матч приходят его родители, родственники, друзья, и все хотят показать себя с лучшей стороны. Морозов тоже был заряжен, хотел показать себя с лучшей стороны. На мой взгляд, ему это удалось, но могло быть ещё лучше. Пару ошибок он допустил, я ему показал их во время игры. Он старался, как и все, кого-то одного тяжело выделить.



Как преобразился СКА при Романе Ротенберге? Они идут на первом месте, думаю, тут ответ понятен. Я слежу за своей командой», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.