Роман Ротенберг прокомментировал выход СКА в плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (2:1), а также оценил выход клуба в плей-офф Кубка Гагарина.



«Хорошо потренировались, подготовились к этой игре. Старались играть строго в обороне, минимум потерь. Хуснутдинов нервничал в прошлой игре, у него было два момента. Мы с ним поговорили, сегодня он убрал всё лишнее, Рад, что он сегодня забил.



Выход в плей-офф – наша задача. Важно побеждать в каждом матче, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Очень важно было сегодня выйти в плей-офф. Мы об этом говорили с командой. Рады, что ребята выполнили установку. Мы занимались этим на предсезонке. Сейчас всё начинается. Работа продолжается. Мы хотим усилить нашу игру. Будем работать над тем, чтобы каждый день становиться лучше. Это философия нашего клуба», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.