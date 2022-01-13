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Шестёркин покинул ковид-протокол «Рейнджерс» и сможет сыграть в матче с «Сан-Хосе»

Шестёркин покинул ковид-протокол «Рейнджерс» и сможет сыграть в матче с «Сан-Хосе»
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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выведен из коронавирусного протокола НХЛ. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Колин Стефенсон.

Отмечается, что голкипер Кейт Кинкейд переведён в «такси»-состав клуба.

Ранее в ковид-протокол также попадал российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин и главный тренер Жерар Галлан.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин провёл 21 матч, в которых одержал 15 побед, отразив 93,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,09.

«Рейнджерс» в настоящий момент занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 баллов после 37 матчей. В следующей игре подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» (14 января, 6:30 мск).

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