Шестёркин покинул ковид-протокол «Рейнджерс» и сможет сыграть в матче с «Сан-Хосе»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выведен из коронавирусного протокола НХЛ. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Колин Стефенсон.



Отмечается, что голкипер Кейт Кинкейд переведён в «такси»-состав клуба.



Ранее в ковид-протокол также попадал российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин и главный тренер Жерар Галлан.



В текущем регулярном чемпионате НХЛ Шестёркин провёл 21 матч, в которых одержал 15 побед, отразив 93,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,09.



«Рейнджерс» в настоящий момент занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 баллов после 37 матчей. В следующей игре подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» (14 января, 6:30 мск).