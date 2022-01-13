Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг объяснил позицию СКА по приостановке регулярного чемпионата КХЛ

Роман Ротенберг объяснил позицию СКА по приостановке регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после матча с ХК «Сочи» (2:1) поделился мнением о ситуации с приостановкой регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Как правильно действовать в сложившейся ситуации с коронавирусом? Надо подвести все клубы к общему знаменателю, это будет справедливо. Главное – сохранить спортивный принцип, дальше надо обсуждать. Мы хотим играть, выиграть регулярный чемпионат. Но самое главное – сохранить формат плей-офф, играть через день до четырёх побед, потому что наша цель – победа в плей-офф. Это было предложением СКА на совещании», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, регулярный сезон КХЛ будет приостановлен с 15 января.

Дела государственной важности. КХЛ сломала себе сезон, но у лиги, похоже, не было выбора Дела государственной важности. КХЛ сломала себе сезон, но у лиги, похоже, не было выбора
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022