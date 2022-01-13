Роман Ротенберг объяснил позицию СКА по приостановке регулярного чемпионата КХЛ
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после матча с ХК «Сочи» (2:1) поделился мнением о ситуации с приостановкой регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Как правильно действовать в сложившейся ситуации с коронавирусом? Надо подвести все клубы к общему знаменателю, это будет справедливо. Главное – сохранить спортивный принцип, дальше надо обсуждать. Мы хотим играть, выиграть регулярный чемпионат. Но самое главное – сохранить формат плей-офф, играть через день до четырёх побед, потому что наша цель – победа в плей-офф. Это было предложением СКА на совещании», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, регулярный сезон КХЛ будет приостановлен с 15 января.
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