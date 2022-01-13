Женская сборная России по хоккею начала подготовку к Олимпийским играм — 2022

Женская национальная сборная России начала подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине, сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).



13 января в «УТЦ Новогорск» стартовал учебно-тренировочный сбор команды, участие в котором принимают 34 хоккеистки (4 вратаря, 11 защитников и 19 нападающих):



Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Мария Сорокина («Агидель», Уфа), Диана Фархутдинова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Дарья Гредзен («Бирюса», Красноярск);



Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все – «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ, Нижегородская область), Екатерина Данилова («Бирюса», Красноярск), Нина Пирогова, Анна Савонина, (все – «Торнадо», Московская область);



Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Людмила Белякова, Елена Дергачёва (обе – «Торнадо», Московская область), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа).



Тренерский штаб сборной:

Главный тренер – Евгений Бобарико, тренеры – Алексей Кусакин, Евгений Щербаков, тренер вратарей – Михаил Воробьёв, тренер по физ. подготовке – Кевин Чапман, главный менеджер женских сборных команд – Владислав Продан.



26 января сборная отправится в Китай, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки к турниру.



Женский турнир Олимпийских игр пройдёт с 3 по 17 февраля в Пекине. На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.



Расписание матчей женской национальной сборной России на групповом этапе:



4 февраля, 07:10 мск, Россия – Швейцария;

5 февраля, 16:10 мск, США – Россия;

7 февраля, 07:10 мск, Канада – Россия;

8 февраля, 16:10 мск, Россия – Финляндия.



Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 12 февраля, полуфинальные матчи – 14 февраля. Матч за третье место состоится 16 февраля, финал – 17 февраля.