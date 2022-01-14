15 игроков из Студенческой лиги вошли в состав сборной США по хоккею на ОИ-2022

Стал известен состав сборной США на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), его опубликовал в «Твиттере» инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.



Отметим, что в итоговую заявку вошли пять представителей Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Штраусс Манн («Шеллефтео АИК», Швеция), Дрю Коммессо (Университет Бостона, NCAA), Пэт Нагл (Лихай-Уэлли, АХЛ);



Защитники: Брок Фэйбер (Университет Миннесоты, NCAA), Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», КХЛ), Аарон Несс («Провиденс Брюинз», АХЛ), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты, NCAA), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия), Ник Пербикс (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция);



Нападающие: Кенни Агостино, Энди Мили (оба — «Торпедо», КХЛ), Мэтти Бенирс (Университет Мичигана, NCAA), Ноа Кейтс (Университет Миннесоты Дулут, NCAA), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба – Университет Миннесоты, NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит»), Натан Смит (Университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Брендан Бриссон (Университет Мичигана, NCAA), Ник Абруззи, Шон Фаррелл (оба — Университет Гарварда, NCAA), Сэм Хентгес, (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA), Ник Шор («Сибирь», КХЛ).



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборная США на групповом этапе сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая.