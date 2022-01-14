Стали известны составы на Матч звёзд НХЛ – 2022. В нём примут участие 3 россиянина

Пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России – нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).



Атлантический дивизион.



Дрейк Батерсон, «Оттава Сенаторз»

Патрис Бержерон, «Бостон Брюинз»

Джонатан Юбердо, «Флорида Пантерз»

Дилан Ларкин, «Детройт Ред Уингз»

Остон Мэттьюс (К), «Торонто Мэйпл Лифс»

Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс»



Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»

Виктор Хедман, «Тампа-Бэй Лайтнинг»



Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Джек Кэмпбелл, «Торонто Мэйпл Лифс»



Центральный дивизион.



Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»

Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

Клэйтон Келлер, «Аризона Койотс»

Джордан Кайру, «Сент-Луис Блюз»

Натан Маккиннон (К), «Колорадо Эвеланш»

Джо Павелски, «Даллас Старз»

Алекс Дебринкэт, «Чикаго Блэкхоукс»

Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»



Кэм Тальбо, «Миннесота Уайлд»

Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»



Столичный дивизион.

Александр Овечкин (К), «Вашингтон Кэпиталз»

Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»

Клод Жиру, «Филадельфия Флайерз»

Крис Крайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»



Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Адам Пелеч, «Нью-Йорк Айлендерс»

Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс»



Фредерик Андерсен, «Каролина Харрикейнз»

Тристан Джерри, «Питтсбург Пингвинз»



Тихоокеанский дивизион.

Джордан Эберле, «Сиэтл Кракен»

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»

Коннор Макдэвид (К), «Эдмонтон Ойлерз»

Джонни Гудро, «Калгари Флэймз»

Адриан Кемпе, «Лос-Анджелес Кингз»

Тимо Майер, «Сан-Хосе Шаркс»

Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»



Алекс Пьетранджело, «Вегас Голден Найтс»



Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс»

Джон Гибсон, «Анахайм Дакс»

11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января. Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).