Чинахов с передачи Гаврикова сумел забросить 3-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Каролины»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Завершён 2-й период, в счёте ведут гости – 2:0.



В середине 2-го периода отличиться удалось 20-летнему российскому нападающему «Коламбуса» Егору Чинахову. Выйдя один на один с голкипером «Каролины» Фредериком Андерсеном экс-форвард «Авангарда» сумел хлёстким броском отправить шайбу в ворота. Результативные передачи записали на свой счёт его соотечественник защитник Владислав Гавриков и нападающий Эрик Робинсон.

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Таким образом, на счету Чинахова шесть (3+3) очков в 26 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-11» и восьми минутах штрафного времени.