Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину»

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.
В середине 2-го периода Егор Чинахов забросил свою первую шайбу в матче. Выйдя один на один с голкипером «Каролины» Фредериком Андерсеном экс-форвард «Авангарда» сумел хлёстким броском отправить шайбу в ворота. Результативные передачи записали на свой счёт его соотечественник защитник Владислав Гавриков и нападающий Эрик Робинсон.
На 6-й минуте третьего периода нападающий гостей Чинахов оформил дубль. Ассистировали ему в этом голе американцы Шон Курали и Эрик Робинсон.
Также ворота «Каролины» порожали Эмиль Бемстрём, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.
Андрей Свечников очков в матче не набрал.
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