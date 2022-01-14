«Бостон» выиграл у «Филадельфии» благодаря хет-трику Давида Пастрняка

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.



Счёт в этой встречи открыл герой матча – Давид Пастрняк. Нападающий забил уже на 2-й минуте матча. Через 4 минуты форварда добился дубля. На 29-й минуте Кэм Аткинсон отыграл одну шайбу после передачи россиянина Ивана Проворова. А уже на 35-й минуте гости вовсе сравняли счёт благодаря голу Джоэля Фараби. Но через две минуты точку в матче поставил всё тот же Пастрняк, оформив хет-трик.



«Бостон» добился четвёртой победы кряду. «Филадельфия», в свою очередь, проиграла шестой матч подряд.

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