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«Бостон» выиграл у «Филадельфии» благодаря хет-трику Давида Пастрняка

«Бостон» выиграл у «Филадельфии» благодаря хет-трику Давида Пастрняка
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Счёт в этой встречи открыл герой матча – Давид Пастрняк. Нападающий забил уже на 2-й минуте матча. Через 4 минуты форварда добился дубля. На 29-й минуте Кэм Аткинсон отыграл одну шайбу после передачи россиянина Ивана Проворова. А уже на 35-й минуте гости вовсе сравняли счёт благодаря голу Джоэля Фараби. Но через две минуты точку в матче поставил всё тот же Пастрняк, оформив хет-трик.

«Бостон» добился четвёртой победы кряду. «Филадельфия», в свою очередь, проиграла шестой матч подряд.

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НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Пастрняк (Хаула, Холл) – 01:51' (5x5)   2:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 05:27' (5x4)   2:1 Аткинсон (Проворов, Яндл) – 28:02' (5x4)   2:2 Фараби (Аткинсон, Яндл) – 35:00' (5x5)   3:2 Пастрняк (Макэвой) – 36:45' (5x3)
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