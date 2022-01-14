Бучневич с передачи Барбашёва забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом»
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Сиэтл Кракен».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 2:1.
В начале третьего периода российский нападающий хозяев Павел Бучневич вывел свою команду вперёд. Ассистировали же ему его соотечественник Иван Барбашёв и канадец Джордан Кайру.
Также в мате забивали Александер Веннберг за соперников и за хозяев Роберт Томас, которому ассистировали Брэндон Саад и Тори Крюг.
Для Бучневича эта шайба стала 14-й в сезоне. Также на его счету 21 результативная передача. Этого он смог добиться за 33 сыгранных матча в текущем сезоне.
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