Чинахов – о дубле в матче с «Каролиной»: просто выполняю тренерскую задачу

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов прокомментировал победу своей команды в матч с «Каролиной Харрикейнз» (6:0).



«Очень рады, что выиграли. Сегодня получилась хорошая плотная игра. Мы реализовали свои моменты, хорошо подготовились к этому матчу. Посмотрели видео, старались допускать минимум ошибок, и результат на табло.



У меня три гола в трёх играх? Просто стараюсь выполнять тренерскую задачу, играть агрессивно, больше бросать. Конечно, это придаёт уверенности, надо продолжать в том же духе. Никогда не практиковал финт, который исполнил во втором голе. Даже если что-то делал, то это никогда не получалось. Сейчас был просто подходящий момент, вратарь уже ждал бросок, поэтому думал обыгрывать. Получилось как получилось, здорово, что забил.



Тут даже уровень вратарей другой, поэтому во всех аспектах тяжелее забивать. Всё равно со временем каждого изучаешь, перед игрой нам показывают видео нарезки, как играют вратари. Думаю, со временем будет полегче. Конечно, мне помогает, что на тренировках я бросаю Элвису и Корписало. У нас отличная связка вратарей, оба играют хорошо, на тренировках им очень тяжело забить.



Понятно, что радуешься, когда забиваешь, тем более, когда это приносит победу команде. Надеюсь, дальше всё будет так же. Буду продолжать, стараться работать, выполнять тренерскую установку и всё будет отлично. С каждой игрой всё более комфортно и уверенно себя чувствуешь», — приводит слова Чинахова официальный сайт «Коламбуса».

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