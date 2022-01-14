«Когда Егор Чинахов думает, что он Павел Дацюк». «Твиттер» НХЛ – о шикарном финте Чинахова

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.



«Когда Егор Чинахов думает, что он Павел Дацюк», – отреагировал официальный «твиттер» НХЛ на шикарный финт россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

В середине 2-го периода Егор Чинахов забросил свою первую шайбу в матче. Выйдя один на один с голкипером «Каролины» Фредериком Андерсеном экс-форвард «Авангарда» сумел хлёстким броском отправить шайбу в ворота. Результативные передачи записали на свой счёт его соотечественник защитник Владислав Гавриков и нападающий Эрик Робинсон.



На 6-й минуте третьего периода нападающий гостей Чинахов оформил дубль. Ассистировали ему в этом голе американцы Шон Курали и Эрик Робинсон.



Также ворота «Каролины» поражали Эмиль Бемстрём, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.