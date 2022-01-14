Романов провёл жёсткий силовой приём против форварда «Чикаго». Видео
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«Монреаль Канадиенс» в овертайме уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3. Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр».
В одном из эпизодов игры российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл жёсткий силовой приём против нападающего «Чикаго» Кайла Лафферти. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.
Всего в прошедшем матче Романов провёл на льду 19 минут и 22 секунды, сделав одну голевую передачу и заработав показатель полезности "+1".
«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 36 встреч. «Чикаго» — на 14-й строчке Запада, имея в своём активе 33 балла после 37 матчей.
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