Форвард «Калгари» одержал победу в драке с нападающим «Оттавы»
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«Оттава Сенаторз» одержала уверенную гостевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом».
На 22-й минуте игры произошла драка между нападающими клубов — Скоттом Сабуреном и Миланом Лучичем. Победу по итогам схватки одержал хоккеист «Калгари», оба игрока получили 5-минутный штраф.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале компании Sportsnet.
«Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 баллов после 34 проведённых встреч. «Оттава» — на 15-й строчке Востока, имея в своём активе 22 очка за 30 матчей.
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