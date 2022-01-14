Форвард «Калгари» одержал победу в драке с нападающим «Оттавы»

«Оттава Сенаторз» одержала уверенную гостевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» со счётом 4:1. Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом».



На 22-й минуте игры произошла драка между нападающими клубов — Скоттом Сабуреном и Миланом Лучичем. Победу по итогам схватки одержал хоккеист «Калгари», оба игрока получили 5-минутный штраф.

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«Калгари» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 баллов после 34 проведённых встреч. «Оттава» — на 15-й строчке Востока, имея в своём активе 22 очка за 30 матчей.