20-летний защитник «Рейнджерс» забил в первом матче в НХЛ. Он забивал России на МЧМ-2021

В эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На седьмой минуте третьего периода гости ведут со счётом 2:0.
На 42-й минуте шайбу в ворота хозяев забросил 20-летний канадский защитник Брэйден Шнайдер, которому ассистировали Райан Строум и Филип Хитил. Отметим, что эта встреча является дебютной для хоккеиста в рамках Национальной хоккейной лиги. На молодёжном чемпионате мира 2021 года Шнайдер стал автором заброшенной шайбы в ворота сборной России.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».
Первую шайбу в игре на 11-й минуте в меньшинстве забросил форвард «синерубашечников» Крис Крайдер, результативную передачу которому сделали Мика Зибанеджад и Адам Фокс.
Отметим, что Шнайдер стал девятым защитником в истории «Рейнджерс», который сумел отличиться в дебютной встрече. Последним это сделал Томас Пок (23 марта 2004 года).
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