Форвард «Чикаго» забил победный гол в овертайме, после чего влетел в ворота «Монреаля»

«Чикаго Блэкхоукс» одержало победу в овертайме над «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр».



Решающий гол в дополнительное время на третьей минуте забил швейцарский нападающий Филипп Курашёв. Он отправил шайбу в ворота, после чего въехал в них вместе с защитником «Монреаля» Дэвидом Саваром. Судьи засчитали гол после видеопросмотра.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании NBC.

«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 36 встреч. «Чикаго» — на 14-й строчке Запада, имея в своём активе 33 балла после 37 матчей.