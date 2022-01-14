Бонино: «Сан-Хосе» имел 5-7 опасных моментов, но не было ощущения, что пробьём Шестёркина

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Ник Бонино прокомментировал игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в матче команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (0:3).
«Сегодня у нас было пять, а может быть, что и семь голевых моментов категории A (это максимально опасные моменты. — Прим. «Чемпионата»). Но не было ощущения, что можем его пробить», — цитирует Бонино в «твиттере» журналист Шенг Пенг.
Напомним, в прошедшей встрече Шестёркин оформил второй шат-аут подряд, отразив все 37 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка после 38 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Жерара Галлана встретятся в гостях с «Филадельфией Флайерз» (16 января, 3:00 мск).
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