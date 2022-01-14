Романов подрался с форвардом «Чикаго», заступившимся за одноклубника после хита россиянина

«Монреаль Канадиенс» в овертайме уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:3. Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр».
После жёсткого силового приёма против Сэма Лафферти российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл драку с Райаном Карпентером, который вступился за своего одноклубника. По её итогам хоккеист «Чикаго» был наказан штрафом 2+10+5 минут, Романов получил 5-минутное удаление.
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Всего в прошедшем матче Романов провёл на льду 19 минут и 22 секунды, сделав одну голевую передачу и заработав показатель полезности «+1».
«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 36 встреч. «Чикаго» — на 14-й строчке Запада, в его активе 33 балла после 37 матчей.
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