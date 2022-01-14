«Наверное, тут что-то содержится в воде». Коннор — об игре в Детройте с «Ред Уингз»
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Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор прокомментировал игру в Детройте в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (3:0). 25-летний форвард стал автором заброшенной шайбы.
«Наверное, тут что-то содержится в воде. Мы здесь уже давно не играли, но мы росли, идолизируя «Ред Уингз». Когда ты приезжаешь домой и играешь против них, всегда присутствует дополнительная мотивация», — приводит слова Коннора официальный сайт НХЛ на русском языке.
Отметим, что игроки «Виннипега» Эндрю Копп, Кайл Коннор и Коннор Хеллебайк выросли в пригороде Детройта. Сегодня, 14 января, во встрече с «Ред Уингз» Коннор набрал 2 (1+1) очка, Копп забил два гола, а Хеллебайк оформил шат-аут.
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