Силлинджер: второй гол Чинахова получился очень крутым. Вся скамейка была безумно рада

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Коул Силлинджер прокомментировал игру Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:0).



«Сегодня мы очень вовремя забивали, что придавало нам уверенности. Чиннер провёл действительно хорошую игру и забросил две шайбы. Второй его гол после классного финта получился очень крутым. Вся скамейка была безумно рада за него. Сегодня все парни провели отличный матч.



Чинахов показывает свою лучшую игру, когда чувствует себя уверенно при владении шайбой. Он умеет очень быстро передвигаться по площадке, и сегодня он это показал. Он создавал опасные моменты, здорово действовал в форчеке. А сейчас он сидит здесь и смотрит прямо на меня. Да, сегодня получился отличный матч для него, в котором он был вознаграждён за старания. Он заслужил это.

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Что до моего гола, то для меня это был первый такой выход против вратаря, так что было приятно забить. Я знал, что в воротах у них уже был другой вратарь, но видел, как Чиннер ранее забил броском в ту часть ворот, где находится вратарский блин. Я увидел там открытое место и просто бросил туда», – цитирует Силлинджера официальный сайт НХЛ.