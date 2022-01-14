НХЛ открыла дело в отношении Э. Кейна. Он ездил в Канаду с положительным ковид-тестом

Национальная хоккейная лига открыла новое расследование в отношении нападающего Эвандера Кэйна, сообщает в «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман.
Отмечается, что оно касается поездки игрока из США в Канаду при положительном ковид-тесте в конце декабря. Эта ситуация стала одной из причин решения «Сан-Хосе» расторгнуть контракт с Кейном.
Хоккеист получил положительный результат 21 декабря. У Кейна не было нужного медицинского освидетельствования перед вылетом в Ванкувер.
Сообщается, что расследование, вероятно, помешает игроку подписать новый контракт с другим клубом. Команды будут ожидать завершения расследования.
Ранее в текущем сезоне Кейн уже был дисквалифицирован на 21 матч за нарушение ковид-протокола. Он подозревался в использовании поддельного сертификата о вакцинации.
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