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«Адмирал» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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12:20 Мск
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«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед приостановкой сезона КХЛ

«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед приостановкой сезона КХЛ
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Владивостокский «Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

На четвёртой минуте первую шайбу в матче забросил форвард «Сибири» Ник Шор, ему ассистировали Юрки Йокипакка и Олег Ли. Через минуту ответный гол забил нападающий «Адмирала» Марк Верба.

На 16-й минуте в большинстве гости вышли вперёд во второй раз, отметился форвард Александр Шаров, голевой пас на счету Валентина Пьянова и Юрки Йокипакки. На 19-й минуте во второй раз сравнял счёт Дмитрий Саюстов, результативные баллы также заработали Владислав Калетник и Егор Рыков.

На 55-й минуте победную шайбу забросил нападающий «Адмирала» Артём Гареев, ассистенты — Дмитрий Саюстов и Джош Кестнер.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шор (Йокипакка, Ли) – 03:24' (5x5)   1:1 Верба – 04:26' (5x5)   1:2 Шаров (Пьянов, Йокипакка) – 15:25' (5x4)   2:2 Саюстов (Калетник, Рыков) – 18:51' (5x5)   3:2 Гареев (Саюстов, Кестнер) – 54:24' (5x4)
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