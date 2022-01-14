«Это уже к ребятам вопрос». Михаил Воробьёв — о своём праздновании с затыканием ушей

Нападающий СКА Михаил Воробьёв после матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопрос, в чём секрет его празднования. Форвард после голов затыкает уши.
«Победа с разницей в одну шайбу – непростая? Главное, что придерживались плана и играли в свою игру. Вратарь у них сыграл хорошо — мы могли больше своих моментов реализовать. Ну и наш вратарь нам помогал. Общекомандная победа.
Очень красивая комбинация, гол в касание? Честно говоря, не знаю, просто так получилось, что поддавили соперника, Лехтонен подключился хорошо. Когда он получил передачу, все переключились на него, и они с Моисеевым разыграли хорошую комбинацию, вывели меня на бросок, и мне оставалось только попасть. Почему пропустили гол? Кого-то виноватого в этом голе нет — ошиблись, и они этой ошибкой воспользовались.
Что у меня за фишка в праздновании? Это секрет. Все впятером в звене так делаем? А это уже к ребятам вопрос. Я только за себя могу отвечать. Инициатор не я.
Когда узнали, что матч все же состоится? Вообще нам сказали готовиться к игре, всё было по плану, придерживаться его. От лиги уже зависело, будем мы играть или нет — наша задача была подготовиться к игре», — приводит слова Воробьёва официальный сайт СКА.
- 14 января 2022
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