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КХЛ отменила матч между минским и рижским «Динамо»

КХЛ отменила матч между минским и рижским «Динамо»
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Матч «Динамо» Минск — «Динамо» Рига, запланированный на 23 января, отменён. Об этом сообщает официальный сайт белорусской команды.

В целях снижения рисков распространения вируса COVID-19 в КХЛ лига приняла решение не проводить матч между минским и рижским «Динамо», который был запланирован на 23 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

Ранее Континентальная хоккейная лига сообщила, что 32 представителя команд заболели за 12 января. По состоянию на утро 13 января число игроков, тренеров и представителей команд, чьи последние тесты на коронавирус оказались положительными, составило 199 человек, из которых 138 хоккеистов, прирост за последние сутки составил 32 человека. Четыре человека выздоровели.

Новые случаи выявлены в командах «Авангард», «Ак Барс», «Витязь», «Локомотив», «Металлург», «Динамо» Рига, ХК «Сочи.

Напомним, КХЛ приостановит регулярный чемпионат с 15 января. Четыре игровых дня: 15, 17, 19 и 21 января 2022 года — будут перенесены на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.

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