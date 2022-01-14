Начало сборов сборной России по хоккею перед Олимпиадой-2022 перенесено на 17 января

Начало сбора национальной команды перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай) сдвинуто, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Новая дата — 17 января. В этот же день будет назван расширенный состав сборной, который начнёт подготовку к турниру.

Ранее сообщалось, что состав из 25 человек для участия в Олимпийских играх — 2022 должен быть объявлен 23 января. В Пекин сборная России вылетит вечерним рейсом 2 февраля.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией. В стартовой встрече, которая запланирована на 9 февраля, россияне сыграют со швейцарцами.



В Олимпиаде не примут участия игроки из Национальной хоккейной лиги.