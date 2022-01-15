The Athletic: «Вашингтон» хотел строить команду с Кузнецовым, если закончится эра Овечкина

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо поделился мыслями о контракте российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«29-летний Кузнецов находится на пятом году восьмилетнего контракта с $ 7,8 млн в год, который он подписал в 2017 году.



Почему это плохое соглашение: когда он подписал контракт, прошёл лишь год с сезона, когда Кузнецов набрал 77 очков, будучи ещё 23-летним парнем. «Кэпс» явно рассчитывали на то, что он продолжит превращаться в законного топ-6, несущего угрозу соперникам, и, возможно, даже в парня, вокруг которого можно было бы построить команду, если и когда закончится эра Овечкина и Бекстрёма. Вместо этого Кузнецов показал лучшие в своей карьере 83 очка в первый год сделки, а затем с каждым годом его результативность снижалась. Он по-прежнему был твёрдым парнем второго звена, но не больше. А $ 7,8 млн — это много для такого уровня эффективности.



И это только с учётом того, что Кузнецов был на льду. Вне льда же он был дисквалифицирован за употребление наркотиков и дисциплинарные проблемы с «Кэпиталз». В прошедшее межсезонье казалось, что «Кэпиталз» были готовы наконец завершить эти отношения, и, вероятно, обменять его за что угодно, что им предложат.

Почему всё может быть в порядке: этот обмен так и не состоялся, а у Кузнецова был сильный год восстановления. Отчасти это связано с тем, что он играет с Овечкиным, который выступает фантастически, но, возможно, и Кузнецов заслуживает за это некоторой похвалы. Если он изменил своё отношение к хоккею, возможно, нам следует посмотреть, что он может сделать, прежде чем называть его сделку плохой.



Он также лидировал в НХЛ по количеству набранных очков в плей-офф в 2018 году. Я чувствую, что что-то важное произошло с «Кэпиталз» в том раунде плей-офф, так что, возможно, мы это тоже учтём.

Ближайшим сравнением может быть Владимир Тарасенко, цель межсезонья, хотя у него по контракту остался всего один год и $ 7,5 млн. Кузнецов зарабатывает меньше, чем парни постарше — такие, как Якуб Ворачек и Фил Кессел, хотя в наши дни вы, вероятно, предпочли бы Макса Пасиоретти за $ 7 млн. С такими парнями, как Габриэль Ландеског ($ 7 млн) или Райан О'Райлли ($ 7,5 млн), договориться сложнее.



Вердикт: кажется, что это ещё один случай, когда игрока отвлекает что-то вне льда, заставляя балансировать на «плохой» территории. Но на данный момент он выполняет условия сделки в том, что касается его эффективности. Осталось ещё три года, не считая этот сезон, что обременительно, но не страшно. Обмен или выкуп контракта в будущем возможны. Учитывая всё, что мы увидели от Кузнецова за эти годы, нужно сказать, что этот контракт кажется рискованным. Но рискованный — не значит плохой», — приводит слова Макиндо The Athletic.