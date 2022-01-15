Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 15 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 15 января.
В Западной конференции лидирует СКА, набравший 68 очков в 48 встречах. На втором месте находится московское «Динамо», в активе которого 64 балла после 48 матчей. Столько же набрал и «Йокерит», но у финской команды сыграно на одну встречу меньше. На четвёртом и пятом месте располагаются ЦСКА и «Северсталь», набравшие по 63 очка, однако у череповчан на два матча больше.
На Востоке первую позицию занимает челябинский «Трактор», в активе которого 73 балла после 50 матчей. На второй строчке — магнитогорский «Металлург», набравший 71 очко в 48 встречах. Третью позицию занимает «Ак Барс», у казанцев 66 баллов после 48 матчей.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
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