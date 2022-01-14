Сборная Канады по хоккею официально объявила тренерский штаб на Олимпийские игры — 2022
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Сборная Канады по хоккею официально объявила тренерский штаб на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), сообщает TSN.
Генеральным менеджером команды станет Шейн Доан, главный тренер — Клод Жюльен, известный по работе в «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз», а также возглавлявший сборную на Кубке Первого канала. Ассистентами наставника станут бывший тренер «Ванкувер Кэнакс» Нолан Баумгартнер, экс-тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон и Тайлер Дитрих, уже работавший со сборной Канады.
Кроме того, в штаб войдут помощник генерального менеджера Скотт Салмонд и директор по персоналу Блэр Маккейси.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля без игроков из НХЛ.
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