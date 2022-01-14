Российский форвард «Сент-Луиса» Бучневич попал в COVID-протокол вслед за Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич включён в коронавирусный прокотол, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Ранее в COVID-протокол попал другой россиянин-«блюзмен» — Владимир Тарасенко.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1. В начале третьего периода российский нападающий хозяев Павел Бучневич вывел свою команду вперёд. Для Бучневича эта шайба стала 14-й в сезоне. Также на его счету 21 результативная передача. Этого он смог добиться за 33 матча в текущем сезоне.