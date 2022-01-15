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Тамбиев: подбешивает, когда меня называют жёстким тренером. Игроков не прессую, не избиваю

Тамбиев: подбешивает, когда меня называют жёстким тренером. Игроков не прессую, не избиваю
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мыслями о том, что его часто называют жёстким специалистом.

«Меня часто называют жёстким тренером? Считаю, это стереотип. Я говорю: я не жёсткий, я требовательный. Это разные вещи. Меня немного подбешивает, что люди не понимают разницы. Считаю, что это неправильное определение тренера. Что значит жёсткий? Это если бы я игроков жёстко прессовал или избивал, кричал бы на них. Такого у меня нет. Я требовательный, до мелочей требовательный. Ещё сторонник дисциплины, она должна быть железной. Такое есть, но это я считаю нормальным. Без железной дисциплины результатов больших не достигнуть. Это я уже всё проходил.

Любого игрока окрыляет доверие тренера. Но доверие надо заслужить упорным трудом и работой, а потом оправдать своей игрой. Рыков — игрок молодой, ему всего 24 года. Гутик ещё моложе. Но мне нравится работать с молодыми игроками, я прошёл пошагово все ступеньки: МХЛ, ВХЛ, даже поработал в чемпионате Казахстана. Сейчас КХЛ. Мне знакома работа с молодёжью. В МХЛ я работал пять сезонов, потому знаю, как можно работать, как развивать молодых игроков, какой к ним должен быть подход», — сказал Тамбиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

«Я не жёсткий тренер, а требовательный. Меня подбешивает, что люди не видят разницы» «Я не жёсткий тренер, а требовательный. Меня подбешивает, что люди не видят разницы»
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