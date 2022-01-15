Главный тренер «Адмирала» — об остановке сезона КХЛ: интересы сборной России превыше всего

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мыслями об остановке сезона в КХЛ.

«Коронавирус уже всем надоел. Но никуда не денешься, мы с этим живём пока. По поводу приостановки чемпионата — интересы сборной превыше всего. Но нам бы хотелось играть, потому что есть команды, у которых нет кандидатов в сборную России для поездки на Олимпиаду, как у нас. И потому мы заинтересованы, чтобы регулярный чемпионат продолжался. Мы играем для болельщиков, для Приморского края. Команду любят, по ней соскучились, это видно по невероятной поддержке на домашней арене. Хотелось бы, чтобы чемпионат не останавливался, а продолжался. Моё мнение: те клубы, которые не болеют, должны договариваться между собой и играть те матчи, которые должны сыграть по календарю», — сказал Тамбиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.