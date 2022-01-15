Тамбиев: у Налимова за 10 игр ни побед, ни выдающейся статистики. Вратарь должен выручать

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал выступление голкипера Ивана Налимова, с которым в ходе сезона был разорван контракт.



«Замена Ивана Налимова на Александра Лазушина в воротах «Адмирала»? Решение принимали мы все вместе. Решающее слово было за тренером по вратарям Юрием Ключниковым. Я выслушал его позицию. Но главное определение, что Налимов, сыграв 10 матчей за «Адмирал», не одержал ни одной победы. Считаю, вратарь за 10 встреч должен одержать хоть одну победу или показать выдающиеся статистические показатели отражённых бросков. У него же не было ни того ни другого. Чтобы команда оставалась в игре, должен быть высокий процент реализации своих моментов или вратарь должен творить чудеса, выходить победителем в сложных ситуациях и выручать в очевидных моментах. Поэтому приняли такое решение. Появился на рынке Лазушин — решили подписать его и дать шанс сыграть. Лазушина опять же знал Ключников, он работал с ним. Вратарь у нас сыграл три матча и одержал две победы. Значит, сделали всё правильно. В целом к Ивану нет претензий, мы искали усиления и считаем, что Александр пока справляется. Мы также рады, что Иван смог найти для себя новый коллектив», — сказал Тамбиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.