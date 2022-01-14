МХК «Сарматы» уволил тренера, ударившего подопечного ногой во время матча

Руководство МХК «Сарматы» приняло решение расторгнуть трудовые отношения с главным тренером Владимиром Громилиным, сообщается на официальном сайте команды. Он возглавлял оренбургскую молодёжку с 2019 года.



Исполнять обязанности главного тренера «Сарматов» будет Дмитрий Стулов.



Напомним, 13 января Громилин ногой ударил своего подопечного — Егора Разумняка — в матче Молодёжной хоккейной лиги. Инцидент произошёл во время матча с замыкающим таблицу МХЛ «Тюменским легионом».

Тренер оренбуржцев Громилин был недоволен своей командой по ходу матча. Специалист встал на скамейку и на повышенных тонах активно давал указания игрокам. Егор Разумняк не дослушал замечания тренера, кивнул и повернулся в сторону льда, после чего наставник ногой ударил хоккеиста.