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МХК «Сарматы» уволил тренера, ударившего подопечного ногой во время матча

МХК «Сарматы» уволил тренера, ударившего подопечного ногой во время матча
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Руководство МХК «Сарматы» приняло решение расторгнуть трудовые отношения с главным тренером Владимиром Громилиным, сообщается на официальном сайте команды. Он возглавлял оренбургскую молодёжку с 2019 года.

Исполнять обязанности главного тренера «Сарматов» будет Дмитрий Стулов.

Напомним, 13 января Громилин ногой ударил своего подопечного — Егора Разумняка — в матче Молодёжной хоккейной лиги. Инцидент произошёл во время матча с замыкающим таблицу МХЛ «Тюменским легионом».

Тренер оренбуржцев Громилин был недоволен своей командой по ходу матча. Специалист встал на скамейку и на повышенных тонах активно давал указания игрокам. Егор Разумняк не дослушал замечания тренера, кивнул и повернулся в сторону льда, после чего наставник ногой ударил хоккеиста.

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Тренер команды МХЛ ударил подопечного ногой во время матча
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