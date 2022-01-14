Злодеев: Знарок — очень хороший мотиватор и мужик. На МЧМ-2022 он говорил правильные слова

Нападающий «Спартака» и молодёжной сборной России Дмитрий Злодеев поделился впечатлениями от работы с тренерами Сергеем Зубовым и Олегом Знарком на МЧМ-2022. Турнир был отменён из-за коронавируса.
«Это два очень хороших тренера. Регулярно подсказывают на тренировках. У них огромный багаж опыта. У Сергея Александровича больше игрового — столько лет отыграл, был одним из лучших защитников. Подсказывал какие-то детали мелкие в работе. Олег Валерьевич больше с тренерского мостика работал. Указывал на ошибки, подсказывал по тактике, мотивировал игроков, говорил правильные слова.
Как они делили свои роли? Мне показалось, что они оба равноправны. Нельзя выделить кого-то одного. Сергей Александрович занимал пост главного тренера, он говорил чуть больше и по тактике, и по всему остальному. Олег Валерьевич — очень хороший мотиватор и мужик, с ним всегда можно пообщаться, о жизни поговорить. В принципе, как и с Сергеем Александровичем. Мне было комфортно с ними работать.
Нахождение во время матча в маске не снижало харизму Знарка? Харизму Олега Валерьевича даже маска не сдержит», — приводят слова Злодеева «Известия».
- 14 января 2022
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