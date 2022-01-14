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«А сам он что вам сказал?..» Наставник «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии Овечкина

«А сам он что вам сказал?..» Наставник «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал состояние капитана команды Александра Овечкина.

«На мой взгляд, сегодня он хорошо выглядел. По-моему, он полностью восстановился… Сыграет ли он завтра? А сам он что вам сказал?.. Ну, значит, посмотрим завтра, как он будет себя чувствовать. Это его тело, и он лучше всех понимает, как ему нужно поступить. Но здорово, что уже сегодня он чувствовал себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).

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