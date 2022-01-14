Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями от вызова на Матч звёзд НХЛ.
«Конечно, это отличный опыт. Особенно с учётом того, что всё пройдёт в Лас-Вегасе. Это отличный город и идеальное место для проведения Матча звёзд. Я с нетерпением этого жду. Как и Виктор Хедман. И надеюсь, что Стэммер (Стивен Стэмкос. — Прим. «Чемпионата») тоже к нам присоединится.
Матч звёзд — это классная возможность встретиться со всеми лучшими игроками лиги и всем вместе весело провести время», — приводит слова российского вратаря «Лайтнинг» официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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