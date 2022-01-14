Fox News: отсутствие НХЛ на Олимпиаде-2022 снова ставит Россию в более выгодное положение

Издание Fox News прокомментировало решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Когда НХЛ соглашалась приостановить сезон и отпустить игроков на олимпийский хоккейный турнир, обязательным условием было то, что ситуация с коронавирусом не сделает поездку в Китай небезопасной. За семь недель до старта турнира, который должен был стать первым с 2014 года олимпийским соревнованием с участием игроков из НХЛ, лига приняла решение не отпускать хоккеистов в связи с массовой отменой матчей из-за заболеваний коронавирусом.



Вместо шестой Олимпиады с лучшими в мире хоккеистами мы увидим турнир, где будут принимать участие игроки из европейских клубов, низших североамериканских лиг и колледжей. Россия, выигравшая золото в хоккее на Олимпиаде-2018, снова находится в более выгодном положении благодаря уровню игроков, что выступают в Континентальной хоккейной лиге, которая будет приостановлена на время Игр в Пекине.



В 2018 году у русских была просто звёздная команда в сравнении с остальными участниками турнира. В составе той сборной были Павел Дацюк, который в скором времени получит место в Зале хоккейной славы, а также опытный снайпер Илья Ковальчук, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов и нынешняя звезда «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.



Команда, которая представит Россию в этом году, уже не столь звёздная, однако там снова будет Войнов, также приедут и лучший голеадор КХЛ Вадим Шипачёв, и выступавший в НХЛ форвард Михаил Григоренко. Ни одна страна не выигрывает от отсутствия игроков НХЛ больше, чем Россия, которая с хоккеистами из Национальной хоккейной лиги в пяти случаях из шести не добивалась медалей, в том числе и на домашней Олимпиаде в Сочи.



Команда, которая в связи с санкциями за применение допинга в различных видах спорта выступит под знаменем Олимпийского комитета России, будет стремиться к завоеванию двух золотых медалей подряд, чего с ней не случалось после 1992 года», — говорится в сообщении.