Кирилл Капризов высказался о предстоящем дебютном участии в Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал предстоящее участие на Матче звёзд НХЛ – 2022.
«Я думаю, что это будет весело. Все звёздные игроки соберутся вместе. Как говорится по-английски, это должно быть «fun». Уверен, что все хорошо проведут время. Для меня это будет первый «Матч звезд НХЛ», и я очень рад на него попасть. Уверен, что я получу удовольствие… Буду ли показывать какие-то свои особенные финты? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
- 15 января 2022
-
04:21
-
03:50
- 14 января 2022
-
23:56
-
23:47
-
23:32
-
23:10
-
23:00
-
22:33
-
22:00
-
21:52
-
21:37
-
21:00
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
19:50
-
19:21
-
18:44
-
18:00
-
17:38
-
17:31
-
16:51
-
16:29
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:57
-
13:41
-
13:11
-
12:39
-
12:23
-
11:57
-
11:44