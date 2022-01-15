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Кирилл Капризов высказался о предстоящем дебютном участии в Матче звёзд НХЛ

Кирилл Капризов высказался о предстоящем дебютном участии в Матче звёзд НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал предстоящее участие на Матче звёзд НХЛ – 2022.

«Я думаю, что это будет весело. Все звёздные игроки соберутся вместе. Как говорится по-английски, это должно быть «fun». Уверен, что все хорошо проведут время. Для меня это будет первый «Матч звезд НХЛ», и я очень рад на него попасть. Уверен, что я получу удовольствие… Буду ли показывать какие-то свои особенные финты? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 11-й игрок для каждого дивизиона будет выбран болельщиками путём голосования, которое продлится до понедельника, 17 января.

Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).

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