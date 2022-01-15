Буре отреагировал на предложение включить хоккей в программу летних ОИ: прецедент уже был

Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре отреагировал на предложение провести хоккейный турнир в рамках не зимней, а летней Олимпиады.



«Я не скажу, что впервые слышу о предложении [включить хоккей в программу летних Олимпийских игр], которое сейчас озвучивает глава лиги (руководитель НХЛ Гари Беттмэн). И многие подзабыли, что в 1990 году в Сиэтле хоккеисты и фигуристы принимали участие в Играх доброй воли. Они приравнивались к Олимпиаде.



Вот тогда сборная СССР победила в хоккейном турнире, обыграв в финале американцев. Те соревнования проходили с конца июля по начало августа. И ту победу приравняли в нашей стране к победе на Олимпиаде.



То есть такой прецедент уже был. И ничего, летом мы нормально играли в хоккей. Мне было не трудно, а наоборот, престижно участвовать в этом аналоге Олимпиады. Председатель Госкомспорта объявил нам такие же звания и привилегии, как и за победу на Олимпийских играх. К тому турниру в СССР было приковано большое внимание.



Летом играть в хоккей можно. Ты просто месяц до соревнований тренируешься — и едешь выступать. Кстати, ни до, ни после на летних Играх доброй воли не было хоккея. Это был уникальный случай. Можно даже сказать, что наша страна уже десять раз выиграла Олимпиаду, а не девять», — рассказал Павел Буре в интервью «Матч ТВ».