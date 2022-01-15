«Миннесота Уайлд» сегодня играет в чёрной форме в честь празднования «Чёрной истории»

Команда «Миннесота Уайлд» поддержала празднование месяца «Чёрной истории» в США выступлением в новой чёрной форме.
«Они прекрасны! 😍
«Миннесота Уайлд» наденут эти майки на сегодняшнюю игру в честь празднования «Черной истории», — сообщила в своём «твиттере» «Миннесота».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в эти минуты встречается с «Анахаймом».
Во время Месяца чёрной истории проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь США.
Напомним, в настоящий момент «Миннесота» занимает 13-е место в регулярном чемпионате НХЛ. В составе «Минни» играют российские игроки – нападающий Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. «Миннесота Уйлд» базируется в городе Сент-Пол, штат Миннесота, США.
- 15 января 2022
-
04:56
-
04:44
-
04:40
-
04:21
-
03:50
- 14 января 2022
-
23:56
-
23:47
-
23:32
-
23:10
-
23:00
-
22:33
-
22:00
-
21:52
-
21:37
-
21:00
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
19:50
-
19:21
-
18:44
-
18:00
-
17:38
-
17:31
-
16:51
-
16:29
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:57
-
13:41
-
13:11
-
12:39