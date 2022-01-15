«Миннесота Уайлд» сегодня играет в чёрной форме в честь празднования «Чёрной истории»

Команда «Миннесота Уайлд» поддержала празднование месяца «Чёрной истории» в США выступлением в новой чёрной форме.

«Они прекрасны! 😍



«Миннесота Уайлд» наденут эти майки на сегодняшнюю игру в честь празднования «Черной истории», — сообщила в своём «твиттере» «Миннесота».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в эти минуты встречается с «Анахаймом».

Во время Месяца чёрной истории проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь США.



Напомним, в настоящий момент «Миннесота» занимает 13-е место в регулярном чемпионате НХЛ. В составе «Минни» играют российские игроки – нападающий Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. «Миннесота Уйлд» базируется в городе Сент-Пол, штат Миннесота, США.